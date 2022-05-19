انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد النازحين حول العالم ليصل لـ59,1 مليون نازح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين، عن ارتفاع العدد الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي.

ووفقا لدراسة أصدرتها المنظمتان، الخميس، فقد بلغ عدد النازحين داخل بلدانهم، 59,1 مليون عام 2021 نصفهم تقريبا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضحت الدراسة ان النزاعات والكوارث الطبيعية أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح داخل بلدانهم العام الماضي ما رفع العدد الإجمالي للنازحين إلى هذا المستوى القياسي، حسبما ذكر موقع يورو نيوز. وتابعت ان هذا العدد لا يشمل اللاجئين خارج بلدانهم الأصلية، وان النزوح الداخلي مستمر في الارتفاع ويتوقع أن يبلغ مستوى قياسيا في العام 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت المنظمتان ان هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها عدد النازحين داخليا مستوى قياسيا في عشر سنوات، بعد العام 2020 الذي شهد عددا قياسيا من عمليات النزوح بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية.

وأكدت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك، خلال مؤتمر صحافي إن "العام 2022 سيكون قاتما" خصوصا مع الحرب في أوكرانيا.

وبينت بيلاك ان أكثر من ثمانية ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا بعد مرور أكثر من شهرين على العملية العسكرية فيها، وفق أرقام الأمم المتحدة.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، إلى أن الوضع في العالم "لم يكن بهذا السوء من قبل".