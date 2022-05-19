انت الان تتابع خبر روسيا تحذر الصحة العالمية من اتخاذ قرارات مسيسة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس عددا من الملفات الدولية المهمة منها مستجدات الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها بخصوص المكالمة التي جرت بين لافروف والدكتور تيدروس اليوم الأربعاء بمبادرة من موسكو: "تم التأكيد على دعم روسيا للدور المركزي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية واستعدادنا لمواصلة مشاركتنا النشطة في أنشطة المنظمة والإسهام بشكل فعال في حل قضايا الصحة العالمية، خصوصا في ظل العمل الجاري حاليا على الإعداد الإضافي لنظام الإنذار والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الرعاية الصحية".

وأشار البيان إلى أن المكالمة تناولت المسائل المتعلقة بالتحضيرات للدورة الـ75 من جمعية الصحة العالمية.

ودعا لافروف لفت إلى إيلاء اهتمام خاص لـ"ضرورة تفادي أي قرارات مسيسة من شأنها أن تعرض للخطر التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتتسبب في اضطرابات ملموسة في التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية".

وأكد البيان أن الطرفين خلال المكالمة أوليا اهتماما خاصا إلى النزاعات التي تؤثر سلبا على احتياجات المدنيين في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط.