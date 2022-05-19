انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا إن "النجوم والخطوط تحلقان فوق السفارة مرة أخرى".

وقال بلينكين في بيان: "اتخذت الولايات المتحدة تدابير إضافية لزيادة سلامة موظفيها وعززت إجراءاتها وبروتوكولاتها الأمني"، مؤكدا "أننا ملتزمون بمواجهة التحديات المقبلة".

وجدد بلينكن تأكيد التزام واشنطن "تجاه أوكرانيا حكومة وشعبا، ونتطلع إلى تنفيذ مهمتنا من سفارة الولايات المتحدة في كييف".