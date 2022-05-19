انت الان تتابع خبر مثير للهلع.. تقرير أممي يوضح مخاطر الاختلال المناخي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وتركيزات الغازات الدفيئة وتحمض المحيطات بلغت أرقاما قياسية جديدة مثيرة للهلع في 2021.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد أحدث تقرير عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرته اليوم الأربعاء، أن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر ارتفع بأكثر من ضعف المعدل السابق، كما أن الطقس القاسي، أي الوجه اليومي لتغير المناخ، تسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وأثار صدمات للأمن الغذائي والمائي، ما أدى لخسائر اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق، حيث بلغت درجة الحرارة العالمية في عام 2021 حوالي 1ر1 درجة مئوية كزيادة فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقال مدير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الدكتور بيتيري تالاس، سيشهد العالم عاما آخر أكثر حرا على الإطلاق، فيما يستمر ارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وتحمضها لمئات السنين ما لم يتم اختراع وسائل لإزالة الكربون من الغلاف الجوي".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التقرير يجسّد سلسلة كئيبة من إخفاقات البشرية في التصدي للاختلال المناخي، مؤكدا أن المستقبل المستدام الوحيد هو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة.

ودعا الى إنهاء التلوث الناجم عن استخدام الوقود الاحفوري، وتسريع التحوّل إلى استخدام الطاقة المتجددة.