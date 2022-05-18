انت الان تتابع خبر تقرير: ترامب وبايدن يتحملان مسؤولية الانهيار الكارثي لأفغانستان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حمل تقرير أمريكي الرئيس السابق: دونالد ترامب" والرئيس الحالي جو بايدن، مسؤولية "الانهيار الكارثي" في الجمهورية الأفغانية، والاستيلاء عليها من قبل حركة "طالبان".

ووفقا لتقرير قدمه مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان إلى الكونغرس الأمريكي، فإن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، دمر الروح المعنوية للجيش الأفغاني، لأنه كان يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي.

وأضاف التقرير: "تسببت الصفقة الثنائية للرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" في 29 فبراير 2020، وقرار الرئيس جو بايدن بالتمسك بها، في تفكك قوات الأمن الأفغانية".

ولفت إلى ان "هذا التفكك دفع أعضاء بارزين في الحكومة الأفغانية، بمن فيهم الرئيس أشرف غني ومستشاره للأمن القومي، حمد الله محب، إلى الفرار من البلاد مع دخول "طالبان" إلى العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021".

وقال المفتش العام لشؤون إعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، إن الحد من الضربات الجوية بعد توقيع اتفاق الولايات المتحدة وطالبان أفقد قوات الدفاع الوطني الأفغانية ميزة رئيسية في ردع "طالبان"، بحسب التقرير.