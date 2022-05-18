انت الان تتابع خبر خلافات الدبيبة وباشاغا غطاء لتحالف خفي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يستمر التوتر في التصاعد مابين فتحي باشاغا رئيس حكومة الإستقرار المُكلف من مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

حيث كلف مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة وتم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بعد فشلها في إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تنعقد في ديسمبر الماضي.

وحتى هذه اللحظة لم يتمكن فتحي باشاغا من تولي مهامه من العاصمة طرابلس بسبب رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، والتأكيد على ضرورة إجراء الإنتخابات وتسليم السلطة لحكومة مُنتخبة من برلمان جديد.

ولكن لهذا الخلاف المستمر رواية أخرى، حيث أنه من المعروف أن كلاً من عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا ينحدران من مدينة مصراتة، ومُقربان جداً من تركيا، الممول والداعم الرئيسي للميليشيات والمرتزقة في العاصمة طرابلس.

وتصريحات باشاغا العديدة لدخول طرابلس وتولي مهامه منها هي مجرد تمويه لخطة بالتنسيق مع عبد الحميد الدبيبة الهدف منها سحب البساط من تحت القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر.

ففي يوم الثلاثاء أعلن فتحي باشاغا دخوله لطرابلس، وبعدها بساعات قليلة إندلعت إشتباكات بين الجماعات المسلحة في العاصمة، ليعود باشاغا أدراجه ويُعلن بعدها عن نقل مقر حكومته إلى مدينة سرت والتي تقع تحت حماية الجيش الوطني الليبي.

نقل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى سرت الهدف منه بسط باشاغا سيطرته بالكامل على سرت، وبالتالي إقصاء المشير خليفة حفتر من المشهد السياسي ككل.

وبوجود عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس غرب البلاد وفتحي باشاغا وحكومة الإستقرار في سرت، ستكون مسألة وقت حتى تتسل الميليشيات والجماعات المسلحة الداعمة للطرفين والمدعومة من تركيا إلى شرق البلاد حيث يقبع مقر المشير خليفة حفتر، وبالتالي يفقد الأخير سيطرته ونفوذه ويُصبح خارج المشهد السياسي الليبي.

والجدير بالذكر أن فتحي باشاغا فترة توليه لمنصب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابق حاول مراراً الوصول إلى سرت عبر ميليشياته، ولكنه فشل في ذلك بسبب قوة الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر حينها.

لكن اليوم وبعد تكليفه من مجلس النواب الليبي أصبح يملك شرعية تخوله بإتخاذ سرت مقراً له، وبوجود حليفه الخفي، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس وغطاء الخلاف السياسي بينهما، من المتوقع أن ينكشف تحالفهم الخفي قريباً وينجحو في إقصاء مُنافس قوي كالمشير حفتر.

المحلل السياسي الليبي، محمد الفيتوري، يرى أن ما يحدث بين الدبيبة وباشاغا هو عبارة عن مسرحية مُكتملة الأركان من إنتاج وسيناريو وتأليف تركي. تركيا التي تسعى لبسط سيطرتها على الأراضي الليبية منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وعلى مدار هذه الفترة كان خليفة حفتر العقبة الأعظم في طريقهم للسيطرة على ليبيا، وبوجود حكومتين كلاهما موالي لها أصبح الحلم التركي قريب المنال، مالم يستفيق حفتر من سُباته ويتولى زمام الأمور ويُنهي هذه الفوضى.