انت الان تتابع خبر لماذا تصدرت الشيخة جواهر زوجة الأمير تميم الترند وبحث غوغل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في أول ظهور رسمي لها، تصدرت الشيخة ​جواهر بنت حمد​ بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد، الترند وبحث غوغل، بعد تداول فيديوهات وصور لها برفقته خلال زيارتهما الحالية لإسبانيا. وأظهرت الفيديوهات الاستقبال الرسمي من قبل ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته، لأمير قطر والشيخة جواهر، لحظة وصولهما، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الاثنين الماضي، في زيارة رسمية تمتد إلى 18مايو/أيار، كما رافقت زوجها الأمير تميم خلال مأدبة العشاء التي أقامها ملك إسبانيا وزوجته على شرف ضيوفه. ولفتت الشيخة جواهر الأنظار منذ اللحظة الأولى التي ترجلت فيها من المركبة التي أوصلتها برفقة الشيخ تميم نحو قصر سارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث اختارت إطلالة هادئة باللون الأبيض والعاجي بدلة من ماركة شانيل العالمية نسقتها مع حقيبة أنيقة من علامة "إيرميس" الفاخرة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، ومكياج ترابي ناعم. الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، مواليد 1984 م، وهي الزوجة الأولى للشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتحمل درجة الماجستير من جامعة قطر، وهي ابنه عمة الشيخ تميم وابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وحفيدة وزير الخارجي