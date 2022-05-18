انت الان تتابع خبر تحرك عاجل من روسيا للانسحاب من منظمة التجارة العالمية اتفرج التفاصيل ماهي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال بيوتر تولستوي، نائب رئيس البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الدوما، يخطط لمناقشة انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وفي أبريل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القيود “غير القانونية” التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من الحكومة تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة بحلول الأول من يونيو.

وجاء القرار وسط العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، تعرضت روسيا لحوالي 10000 عقوبة، مما يجعلها الدولة الأكثر معاقبة في العالم.