السويد وفنلندا يتقدمان رسمياً بطلب الانضمام للناتو

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الرياض - احمد صلاح - أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن السويد وفنلندا ستتقدمان رسمياً بطلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي يوم غد الأربعاء في مقر الحلف العسكري في بروكسل.

ووفقاً لوكالة (ذا لوكال) للأنباء، قالت أندرسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، إنها سعيدة باتخاذ مثل هذه الخطوة المشتركة بين السويد وفنلندا.

بدوره، قال نينيستو إنه يأمل في عملية تصديق سريعة من الدول الأعضاء الحالية في حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 30 عضوا، مضيفا أنه متأكد من أن الحوار البناء مع تركيا يمكن أن يساعد في التغلب على اعتراضاتها على انضمام البلدين.