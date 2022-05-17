انت الان تتابع خبر موسكو: الدرع النووي الروسي يمنع وقوع حرب عالمية ثالثة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الدرع النووي الروسي يساعد في ضمان استقلال البلاد منذ سنوات عديدة و"يهدئ" أولئك الذين يحاولون دفعها إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال مدفيديف خلال اجتماع في المركز الوطني للفيزياء والرياضيات: "الميزة التاريخية لأولئك الذين عملوا هنا بشكل خاص هي أنه تم إنشاء درع نووي موثوق لروسيا وحلفائنا. وضمن هذا الدرع استقلالنا لسنوات كثيرة، ويساعد أيضا على تهدئة أولئك الذين يحاولون دفع بلدنا نحو حرب عالمية ثالثة أو مشكلة أخرى".

وأضاف: "الشيء الرئيسي هو أنه لا ينبغي على خصومنا أن ينسوا هذا الأمر. وبالطبع، فإن روسيا تتبع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الدولي والمنصوص عليها في الاتفاقيات الرئيسية والوثائق الرئيسية".

وأكد أن موقف موسكو من هذه القضية لم يتغير، فهي تدعو إلى استخدام الطاقة النووية وغيرها من التقنيات والحلول الحديثة للأغراض السلمية والبناءة.

وأردف مدفيديف: "نحن نعيش في عالم من الابتكارات، ومهمتنا هي تحقيق تقدم مستقر وواثق في تنمية الدولة وإيجاد حلول متطورة في أهم الصناعات".