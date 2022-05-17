انت الان تتابع خبر ماكرون يحث إسرائيل على سرعة الانتهاء من التحقيق باستشهاد ابو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث إسرائيل الثلاثاء، على سرعة استكمال التحقيقات في استشهاد مراسلة فلسطينية الأسبوع الماضي خلال هجوم إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهدت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي الأربعاء. وأثار استشهادها والعنف الذي استخدمته شرطة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشيعين في جنازتها بعد ذلك بيومين غضبا فلسطينيا ودوليا.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "الرئيس قال إنه تأثر بمقتل شيرين أبو عاقلة وكرر موقف فرنسا بأن هناك حاجة لسرعة الانتهاء من التحقيق".

وتجري إسرائيل والفلسطينيون تحقيقين منفصلين بشأن استشهاد أبو عاقلة، ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن مصدر إطلاق النار الذي أودى بحياتها.

ومن ناحية أخرى، قال قصر الإليزيه إن ماكرون أبلغ بينيت بقلقه إزاء قرار إسرائيل الأخير المضي قدما في بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهو موقف ترفضه إسرائيل.

ولم يشر بيان من مكتب بينيت في أعقاب الاتصال الهاتفي إلى شيرين أبو عاقلة أو المستوطنات.

وقال قصر الإليزيه أيضا إن ماكرون وبينيت سينسقان الجهود لإنهاء الهجوم الروسي في أوكرانيا. وشارك المسؤولان حتى الآن في جهود دبلوماسية غير مثمرة تهدف إلى إحلال السلام في أوكرانيا.