انت الان تتابع خبر يونيسف تحذر من أزمة سوء تغذية كارثية للأطفال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن كلفة الأدوية التي تنقذ الأرواح لغالبية الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد بصدد الزيادة بما يصل إلى 16% بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا والاضطرابات المرتبطة بالجائحة.

وقالت اليونيسف إن:" أسعار المواد الخام المستخدمة في صنع الأغذية العلاجية الجاهزة قفزت بسبب أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن الحرب والجائحة".

وبدون المزيد من التمويل في الشهور الستة المقبلة قد يُحرم 600 ألف طفل آخرين من العلاج الأساسي، وهو عبارة عن معجون عالي الطاقة مصنوع من مكونات تشمل الفول السوداني والزيت والسكر ومغذيات مضافة.

ويشار الى ان اليونيسف لم تذكر حجم التمويل المطلوب للحفاظ على البرنامج.

وبينت المنظمة أن صندوقا من المغذيات المتخصصة يحتوي على 150 عبوة يكفي بين ستة وثمانية أسابيع لعلاج طفل يعاني من سوء تغذية شديد يكلف نحو 41 دولارا في المتوسط".

وحذرت المنظمة في بيان من أنه إلى جانب الضغط الأوسع نطاقا على الأمن الغذائي، الذي يشمل تغير المناخ، قد تؤدي زيادة الأسعار إلى مستويات "كارثية" من سوء التغذية.

وذكرت أنه حتى قبل الجائحة كان طفلان من كل ثلاثة محرومين من الحصول على الغذاء العلاجي الضروري لإنقاذ حياتهما.