انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي ينفي نيته تخفيض تمويل الأونروا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الاتحاد الأوروبي أن التقارير والأخبار المتداولة حول خفض تمويله لوكالة "الأونروا"، هي "أخبار باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وشدد الاتحاد في بيان على أنه "شريك موثوق ويمكن التنبؤ به ومانح رئيسي للأونروا"، مبينا أنه "في نوفمبر الماضي، أنفقت المفوضية 92 مليون يورو على دفعة واحدة، مع تحميل أول التخصيص الكامل لعام 2021".

وأكد أن مستوى تمويله الأساسي للأونروا للأعوام 2022-2024 سيبقى بقيمة 82 مليون يورو سنويا، مشيرا إلى أن "هذه هي المساهمة السنوية الأولية في التمويل الأساسي للوكالة، دون إضافة أي مساهمات إضافية ممكنة من خلال أدوات الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو الاستجابة للنداءات أو المبالغ الجديدة التي من الممكن توفيرها في نهاية العام إذا توفرت الأموال في هذا السياق".

وأوضح أنه يخطط، أيضا، لدعم الأونروا بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو في إطار آلية الأمن الغذائي التي اقترحتها المفوضية لدعم شركائها في الجوار الجنوبي، في مواجهة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.