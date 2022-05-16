انت الان تتابع خبر الكرملين: تصرفات الاجهزة الامنية الامريكية وقحة ومشمئزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وصف المتحدث باسم الركملين، دميتري بيسكوف في تصريح صحفي الاثنين، تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية الخاصة في علاقة بالبعثات الدبلوماسية الروسية، بالوقحة وغير المقبولة.

وقال بيسكوف إن:" الكرملين يعتبر تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية وقحة وغير مقبولة"، مشيرا الى تصرف المخابرات الأمريكية مع الدبلوماسيين الروس مثير للإشمئزاز.

وأضاف أن "الكرملين على علم بهذه المعلومات. نحن نشارك رئيس بعثتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة مخاوفه. السلوك الوقح للغاية للمثلي الأجهزة الأمني الخاصة، فيما يتعلق بمواطنينا وموظفي بعثاتنا في الخارج غير مقبول".

وفي وقت سابق أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول دفع الدبلوماسيين الروس للخيانة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت عن دعم واشنطن القوي لجهود فنلندا والسويد، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت فنلندا، الأحد، أنها ستتقدم رسميا للانضمام إلى الحلف، قبل وقت قصير من اجتماع حاسم لحزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون لبحث ذات الخطوة، التي تثير غضب موسكو.

وكان مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، قال إن موسكو ستتخذ التدابير الاحترازية الملائمة حال نشر حلف شمال الأطلسي بنية تحتية وقوات وأسلحة نووية قرب الحدود الروسية، في إشارة إلى الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد.

وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية صامويل وربرغ على التهديد الروسي، بالقول إن “كل دولة في العالم لها مطلق الحرية في اختيار التحالفات التي تناسبها، ويجب أن تتخذ هذه القرارات من دون أي ضغوط أو تهديدات”.