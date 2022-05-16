انت الان تتابع خبر أمريكا تعلق على رحلة الطيران بين صنعاء وعمان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علقت وزارة الخارجية الأمريكية على انطلاق أول رحلة طيران تجارية بين صنعاء وعمان بعد 6 أعوام من التوقف.

وقالت وزارة الخارجية إن انطلاق الرحلة خطوة مهمة نحو دفع جهود السلام.

وأقلعت، الاثنين، ومنذ نحو 6 سنوات أول رحلة طيران تجارية من مدينة صنعاء اليمنية إلى العاصمة عمّان، في إطار هدنة لوقف العمليات العسكرية في اليمن بين تحالف تقوده السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة.

وشاهد صحفيو وكالة فرانس برس الطائرة اليمنية على متنها 126 راكبا، من بينهم مرضى يحتاجون للعلاج في الخارج وأقاربهم.

رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو قال لـ"المملكة" الأحد، إنه جرى "منح الخطوط اليمنية التصريح للقيام برحلات من صنعاء إلى عمّان وبالعكس. (الاثنين) تصل الرحلة الساعة الواحدة ظهرا".

وفي 24 نيسان/ أبريل الماضي أعلنت شركة الخطوط اليمنية عن تأجيل أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بسبب عدم الحصول على "تصاريح تشغيل" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وحينها كان يفترض أن تصل أولى الرحلات الجوية إلى مطار الملكة علياء الدولي. وأوضح مستو أن "الخطوط اليمنية أبلغتنا بإلغاء الرحلة السابقة".

وأكّد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إعادة جدولة أول رحلة بين صنعاء وعمّان.

وقال في بيان نشرته السفارة اليمينة في عمّان: "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الأممي وتعاون معهود من أشقائنا في الأردن، أعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء. تخفيف معاناة أبناء شعبنا في كل أنحاء اليمن سيبقى همنا الأول".