انت الان تتابع خبر إيران: حاولنا دائما الوقوف مع شعب لبنان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت طهران الاثنين، أن إيران حاولت دائما أن تكون إلى جانب الشعب اللبناني لتحقيق مطالباته، ولم تتدخل في الشأن اللبناني، وفق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عيد خطيب زادة.

وقال زادة: "ايران حاولت دائما ان تكون الى جانب الشعب اللبناني لتحقيق مطالباته، ولم تتدخل في الشأن اللبناني، بينما الطرف الآخر(يقصد السعودية) قام باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سابقا (يقصد سعد الحريري)، ولم يدخر جهدا سياسيا وإعلاميا ضد الشعب اللبناني..لتحقيق مصالحه الذاتية فقط".

وردا على الاتهامات لطهران بالتدخل في الشأن اللبناني، أوضح خطيب زادة قائلا: "تظهر تصرفات كل جانب بأن أي من الدول وقف بجانب أصدقائه في زمن الصعاب، وأي طرف اكتفى فقط بالسعي وراء تحقيق أهدافه السياسية الخاصة، على حساب إذلال الشعوب وتجويعها ومحاصرتها وحرمانها من حقها الطبيعي في الحياة".

وأكد زادة:" لقد حاولت الجمهورية الإسلامية الايرانية على الدوام الوقوف إلى جانب اللبنانيين لتحقيق رغباتهم وإرادتهم.. لم تحاول إيران أبدا التدخل في السياسة الداخلية لهذا البلد".

وتابع: "اللبنانيون شعب ناضج وهم من يقررون مصير لبنان، وعلى جميع الدول احترام قراراتهم، كما تحترم إيران إرادة الشعب اللبناني".