انت الان تتابع خبر مطار بغداد الدولي يعلن عودة رحلاته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية وانسيابية الرحلات بعد توقف جراء العواصف الترابية.

وقالت إدارة المطار في بيان اليوم، إن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات لشركات الطيران العاملة في المطار والمسافرين.

وأضافت أن مدى الرؤية وصل إلى 600م، بعد توقف الرحلات، بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد.

وتسببت العواصف الترابية الحادة التي داهمت البلاد منذ فجر الاثنين، بانعدام الرؤية وعدم التحاق الموظفين وطلبة المدارس والجامعات بالدوام.