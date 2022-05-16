انت الان تتابع خبر انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، أن انفجاراً وقع في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، ونقلت زوجته إلى المستشفى على إثر الانفجار.

وأوضح موقع "تونس الرقمية" نقلا عن مصدر أمني تونسي، أن منزل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الموجود في العاصمة تونس، شهد انفجارا صغيرا في وقت سابق من صباح الاثنين، وأرجع المصدر سبب الانفجار إلى تسرب غاز، مضيفا أن زوجة وزير الداخلية التونسي أصيبت بحروق طفيفة ونقلت إلى المستشفى، مشيرا إلى أن شرف الدين كان متواجدا بمقر الوزارة.