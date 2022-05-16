أرامكو السعودية تزف بشرى كبرى وتُعلن توزيع أسهم مجانية لأول مرة | وتكشف عن مفاجأة أخرى غير متوقعة! (تعرف عليها)

حيث أن وذلك جاء في الاجتماع الذي تم عقده مؤخرًا، بالتزامن مع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح، وذلك بنسبة زيادة قدرها 25%، بالعلم أن عدد أسهم الشركة قبل الزيادة بلغت 200 مليار سهم، وبعد الزيادة سوف تصل 220 مليار سهم.

سهم مجاني لكل 10 أسهم

وبعد القرار الأخير بمنح سهم مجاني لكل 10 أسهم، لتكون متاحة رسميًا لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجلاتها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بمركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وارتفاع قيمة السهم

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه سهم الشركة في الارتفاع، تزامنًا مع إعادة تقييم أرامكو في المؤشر فإنه يزيد الطلب، وبالتالي سترتفع قيمة سهم أرامكو في الأشهر القادمة، وهو ما يُجني أرباحًا طائلاً للمستفيدين وللشركة.

توزيع اسهم ارامكو السعودية

وساعد ارتفاع سعر النفط إلى فوق الـ 100 دولار للبرميل في ارتفاع سعر سهم الشركة، كما أن زيادة الأسهم الحرة لأرامكو كان داعمًا لارتفاع سعر السهم، التي كانت عبر منح الدولة 4% من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة وبالتالي ارتفعت الأسهم الحرة إلى 6% تمثل 21% من مؤشر السوق.