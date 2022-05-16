انت الان تتابع خبر تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات عراقية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علّقت الاثنين، الرحلات الجوية لمطارات بغداد والنجف والسليمانية، بسبب عواصف ترابية في عدة مدن عراقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لمطار بغداد الدولي في بيان، أن "إدارة المطار أصدرت تنويهاً إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم (الاثنين)"، موضحا أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".

وقال مدير مطار النجف الدولي حكمت أحمد، إنه "تقرر تعليق رحلات المطار كافة، نتيجة العاصفة الترابية"، مضيفا أنه "جرى إخلاء المطار من المسافرين".

وذكر بيان مطار السليمانية أنه "بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت العراق وإقليم كردستان بضمنها محافظة السليمانية والتي أدت إلى انخفاض معدل الرؤية، تقرر تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي مؤقتا".

وأضاف أن " الرحلات ستعود إلى طبيعتها عندما تزول موجات الغبار عن المحافظة".

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر المرتبطة بالمحافظة، باستثناء دائرة الصحة، بسبب سوء الأحوال الجوية.