انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة حول الانتخابات النيابية اللبنانية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت رئيسة المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية أنطوانيت جعجع، في تصريحات صحفية لرويترز، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وقالت جعجع إن :"هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل "أكبر كتلة برلمانية" في المجلس المؤلف من 128 مقعدا".

وكان حزب القوات اللبنانية قد حصل على 15 مقعدا في انتخابات 2018.

من جهته، قال رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر سيد يونس، إن "الحزب المسيحي المتحالف مع حزب الله حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأحد ليخسر بذلك عدة مقاعد عن الانتخابات السابقة".

وأشار يونس إلى أن "الحزب حصل على 18 مقعدا خلال انتخابات 2018 وسيسعى لتشكيل كتلة من نحو 20 نائبا مع حلفائه بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات".

وشكل التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018 ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر مقاعد بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب الانهيار المالي للبلاد في 2019.

وخسر السياسي المدعوم من حزب الله طلال أرسلان مقعدا يشغله منذ 30 عاما أمام مرشح معارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد وذلك حسبما قال مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز.

وانتخب أرسلان عضوا في البرلمان عام 1992 وأعيد انتخابه أربع مرات منذ ذلك الحين وقد شغل في الوقت نفسه منصب وزير في ست حكومات في حقائب مختلفة منذ التسعينيات.

وخسر أرسلان مقعده للوافد الجديد مارك ضو وهو صاحب شركة إعلانات وأستاذ للدراسات الإعلامية.

وأظهرت النتائج الأولية أن قائمة ضو "توحدنا للتغيير" فازت بمقعدين آخرين حسب مدير الحملة في إنجاز كبير للمستقلين.