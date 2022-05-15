انت الان تتابع خبر الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - غادر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمستشفى لإجراء فحوص طبية.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظارا للقولون.

وأضاف الديوان الملكي في بيان له، اليوم الأحد، أن النتيجة كانت سليمة ولله الحمد، مشيرا إلى أن الفريق الطبي قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة.