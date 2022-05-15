انت الان تتابع خبر 45 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال مدينة البيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب 45 فلسطينياً على الأقل خلال مواجهات اندلعت اليوم الأحد، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بأن طواقمها تعاملت مع 45 إصابة بينها 7 إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفى رام الله، و13 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بحروق، وأخرى جراء السقوط، و20 إصابة اختناقاً بالغاز، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وكان عشرات الشبان قد تصدوا لقوات الاحتلال خلال اعتدائها على مسيرة سلمية انطلقت في الذكرى الـ74 للنكبة.