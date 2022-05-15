انت الان تتابع خبر السويد تقرر تقديم طلب للانضمام إلى الناتو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم في السويد أنه تبنى رسميا قرارا للتقدم إلى حلف الناتو بطلب للحصول على عضوية الحلف.

وأعلن الحزب في بيان نشر على موقعه الرسمي أنه قرر خلال اجتماع عقد اليوم الأحد العمل على تقديم السويد طلبا للانضمام إلى الناتو.

وأشار الحزب الحاكم إلى أن السويد، في حال موافقة الناتو على طلبها، ستعارض نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية دائمة لحلف شمال الأطلسي في أراضيها.

ويأتي ذلك في أعقاب قيادة فنلندا أنها قررت أيضا التقدم إلى حلف شمال الأطلسي بطلب الانضمام إليه.