انت الان تتابع خبر خسرت ثلث قواتها.. ما موقف القوات الروسية خلال الـ30 يومًا المقبلة بأوكرانيا اتفرج التفاصيل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - من المحتمل أن تكون روسيا قد خسرت ثلث القوة القتالية البرية التي قامت من خلالها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب التعليق من قبل سي إن بي سي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية: ”الطائرات بدون طيار الروسية ضرورية للإطلاع التكتيكي وتوجيه المدفعية، لكنها كانت عرضة للقدرات المضادة للطائرات الأوكرانية”.

وصد المدافعون الأوكرانيون محاولة روسية لعبور نهر سيفيرسكي دونيتس في شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي مع خسائر فادحة في المعدات. بالإضافة إلى أن مسئولين أوكرانيين نشروا يوم الماضي الخميس شريط فيديو يظهر مركبات محترقة وجسرا عائما مدمرا للقوات الروسية. وأردفت الوزارة البريطانية بقولها إن المعنويات المنخفضة لروسيا وانخفاض الفعالية القتالية يفاقمان التأخير في هجومها المستمر.

ونوهت الوزارة البريطانية إلى أنه : ”في ظل الظروف الحالية ، من غير المرجح أن تسرع روسيا بشكل كبير معدل تقدمها خلال الثلاثين يومًا المقبلة”.