حقيقة وجود علاقة بين أحد الضباط ومستريح إدفو.. الداخلية تزيح الستار وتكشفها

حقيقة وجود علاقة بين أحد الضباط ومستريح إدفو

ونف وزارة الداخلية كل ما انتشر على العديد من الصفحات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على العديد من المواطنين في مركز إدفو بمحافظة أسوان، وهو أشتهر باسم “مستريح أدفو” وحصل على أموالهم بغرض توظيفها مع واحد من ضباط الشرطة.

الجماعة الإرهابية تروج الشائعات حول مستريح أدفو

وأضافت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وإن ما تم انتشاره في هذا الشأن خالي تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، والتأكيد على أن هذا في إطار نهج الجماعة الإرهابية، وهي التي تقوم بنشر الأخبار الكاذبة لإثارة الفتن والبلبة.

ما جاء في بيان وزارة الداخلية

وقال بيان الداخلية “لا صحة لما تم تداوله على بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على عدد من المواطنين بمركز إدفو بمحافظة أسوان بالاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها مع احد ضباط الشرطة، ما تم تداوله فى هذا الشان عارً تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتي ذلك في إطار نهج الجماعة الإرهابية نشر الأخبار الكاذبة لإثارة البلبة”.