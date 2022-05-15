انت الان تتابع خبر رام الله: آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أحيا الأحد، عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مهرجان مركزي حاشد نظم وسط مدينة رام الله، الذكرى 74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي تصادف في 15 أيار.

وشارك في المهرجان اعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني الفلسطيني .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي، :"لن نقبل بالحلول المجتزأة لقضية اللاجئين، ونعاهد أبناء الشعب الفلسطيني بأن حق العودة ثابت لا يسقط بالتقادم".

وأضاف: نحيي أهلنا في أراضي 48 الذين يواجهون مختلف المصطلحات العنصرية وأشكال التطهير والتشريد، وأثبتوا انهم سيبقون متجذرين في الأرض ولن يرحلوا رغم كل انتهاكات الاحتلال واجراءاته العنصرية.

وحيا أبو هولي صمود أبناء القدس في وجه محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي، وفي قطاع غزة المحاصر، كما وجه التحية لمدينة جنين ومخيمها، مشددا على ضرورة الحفاظ على البعدين القانوني والسياسي لوكالة الغوث (الأونروا)، ورفض نقل أي من صلاحياتها الى منظمات أممية أخرى.

وأشار الى أن الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى 74 للنكبة بينما يواصل تقديم نماذج من التضحية آخرها الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت في مخيم جنين، والشهيد الشاب ثائر اليازوري، واليوم قتلوا الشهيد داوود الزبيدي.

ودعا الشعوب العربية والغربية والمؤمنين بالحرية الى الوقوف الى جانب شعبنا لمنع تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا ووقف انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين وانهاء الاحتلال، مؤكدا أنه لا امن ولا استقرار في المنطقة حتى ينعم شعب فلسطين بالسلام. حيث دوت صفارات الحداد لمدة 74 ثانية، بعدد سنوات النكبة، تلتها كلمات أكدت على ضرورة مواصلة النضال.