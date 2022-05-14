انت الان تتابع خبر داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف الجنود المصريين في سيناء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن تنظيم "داعش" الارهابي، تبنيه الهجوم الذي استهدف أفرادا من الأمن المصري في شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل 5 جنود، وإصابة 4 اخرين.

وكان مسلحون أطلقوا النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق شبه جزيرة سيناء، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

ويأتي الهجوم الدامي بعد مقتل ضابط و 10 مجندين في هجوم سابق على نقطة تفتيش أمنية في سيناء، في السابع من أيار الحالي، والذي أعلن التنظيم الإرهابي أيضا مسؤوليته عنه.