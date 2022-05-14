انت الان تتابع خبر مجموعة السبع: لن نعترف بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع أن دولهم “لن تعترف إطلاقا” بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا.

ووفقاً لموقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، توعد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز شمال ألمانيا، بتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

كما شدد الوزراء على الانعكاسات المتزايدة للحرب على الدول الفقيرة، خاصة في مجال الأمن الغذائي.