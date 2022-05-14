الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر بيت حانون مع غزةرررر

انت الان تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر بيت حانون مع غزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إعادة فتح معبر بيت حانون أمام خروج العمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة .

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها، "نحيطكم علماً، أنه في ختام تقييم أمني، تقرر مساء اليوم (السبت) فتح معبر إيرز أمام خروج العمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة إعتباراً من يوم الأحد الوشيك الـ 15 من شهر مايو 2022، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه في التاريخ الموافق ال 3 من شهر مايو 2022".

وأضافت أنه "سيكون استمرار السياسة المدنية ممكناً وفقاً لتقييم الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار الأمني".