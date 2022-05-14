انت الان تتابع خبر بوتين لرئيس دولة أوروبية: انضمامكم للناتو سيكون خطأ فادحاً.. هل هدده بالغزو؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نوذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين ونينيستو، خلال المكالمة الهاتقية التي جرت اليوم السبت بطلب من الجانب الفنلندي "تبادلا الآراء بشكل صريح حيال إعلان قيادة فنلندا نيتها تقديم طلب للانضمام إلى الناتو".

وشدد بوتين، وفقا للبيان، على أن "تخلي فنلندا هذا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئا فادحاً، لأنه لا توجد هناك أي مخاطر على أمنها"، وحذر من أن هذا التغيير في نهج هلسنكي الخارجي "قد يؤثر سلبا على العلاقات الروسية الفنلندية متبادلة المنفعة التي جرى بناؤها على مدى سنين طويلة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة".

وجاءت هذه المكالمة وسط توقعات بتقديم فنلندا والسويد في المستقبل القريب طلبا رسميا لانضمامهما إلى حلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.