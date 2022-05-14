انت الان تتابع خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجبر مقدسياً على هدم منزله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الشاب المقدسي فرج دبش على هدم منزله في قرية صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الشاب دبش، شرع صباح اليوم بهدم منزله تجنبا لتغريمه تكاليف الهدم، في حال هدمته آليات الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال دبش: إنه يسكن المنزل (طابق ثان) بمساحة 70 مترا مربعا مع زوجته وأطفاله الثلاثة الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ11 عامًا، وباتوا اليوم بلا مأوى.