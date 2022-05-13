انت الان تتابع خبر «فلكيا» موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات في مصر والسعودية والدول العربية رسمياًً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - موعد عيد الأضحى المبارك 2022 فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، رسميا عن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيًا، وذلك بناء على الدراسات والبحوث التي تؤكد هذا الموعد، فقد أشار المعهد القومي أن موعد عيد الأضحى المبارك رسميا يوم السبت 9 يوليو 2022، على أن تكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيا يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وهو الموعد المقرر أن يتم تحديده رسميا بناء على استطلاع الهلال الخاص بالشهر الهجري من قبل دار الافتاء المصرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن موعد عيد الاضحى المبارك.

وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية بعض التفاصيل الخاصة من خلال بيان ميلاد شهر ذو الحجة الذي تم إعلانه خلال الساعات الماضية، وذلك من خلال منشور على الدليل الفلكي للتقويم الهجري، حيث أكد المعهد رسميا على أن هلال شهر ذو الحجة سوق يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وقد تابع أنه سوف يتم ملاحظة أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1443 هـ الموافق 28 يونيو 2022، وبناء على ذلك بعد ذلك هو يوم الرؤية، في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والدول العربية

وبناء على البحوث الفلكية فسوف يكون موعد وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 10 من شهر ذي الحجة 1443، سوف يكون في يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو المقبل، على أن يتم التأكد من قبل دار الإفتاء المصرية بعدما يتم استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443.