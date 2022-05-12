انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي يدعو اسرائيل التوقف عن هذه القرارات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دان الاتحاد الأوروبي الخميس، في بيان نشره مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 4 آلاف و400 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وأكّد البيان الذي نقلته وكالة الأناضول، أن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل إلى التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين، وتتعارض مع جهود وقف التصعيد.

ودعا كلا الجانبين إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمهيد الطريق لاستئناف المسار السياسي الذي يعد شرطًا لإحلال سلام وأمن حقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادق اليوم الخميس على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة".

ومن جانب آخر، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في البنتاغون الخميس، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستنأن، ان الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، موضحاً أن دعم أمريكا للأردن في مجال الدفاع يمكّنه من تعزيز جهوده لتحقيق ذلك.

وحذر جلالته، من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، معتبراً أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال جلالة الملك، في تصريحات مشتركة مع وزير الدفاع الأمريكي في بداية اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد "إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا".

وبين جلالته أن زيارته إلى واشنطن تأتي لبحث كيفية التعاون مع "أصدقائنا الأمريكيين"، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، مشيراً إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معاً، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل.