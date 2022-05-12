انت الان تتابع خبر تعرف على المطالبة الاخيرة لشقيق شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طالب شقيق الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة أنطون أبو عاقلة، عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، بلجنة تحقيق دولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، للتحقيق بظروف استشهاد شقيقته.

وقال أنطون أبو عاقلة خلال تصريحه، لن نترك حق شيرين ونطلب تحقيق دولي شفافا.

وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "المجرمين" في قضية استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، تعهد بدوره الأربعاء، بتقديم ملف استشهاد أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المقبلة.

واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.

واقتحمت قوة إسرائيلية، مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب فلسطيني؛ مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما أوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وخلال اقتحام جنين ومخيمها، أصيب أيضا الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.