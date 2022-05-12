انت الان تتابع خبر بالصورة .. شيرين أبو عاقلة ومفاجأة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في حديث لتلفزيون المدينة، عبّرت سيدة فلسطينية تدعى أم أحمد فريحات، من مخيم جنين عن حزنها الشديد على استشهاد الصحفية الفلسطينية، ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامهم للمخيم.

وقالت الحاجة إن شيرين خاضت معركة جنين من بدايتها، وكانت تبحث مع المنقذين عن جثث الشهداء “وريقها ناشف لم نجد زجاجة ماء لنسقيها”، مؤكدة أن الصحفية الراحلة كانت تبحث معها عن أبنائها، لهذا أصيبت بصعقة عند تلقيها خبر مقتلها.

واستدركت أم أحمد فريحات وهي تبكي: "والله انجنيت عليها" وأضافت مقطع من قصيدة تقول: "من جنين الأبية طلعت شمعة مضوية.. ياشباب لا تروحو هي شيرين ضحت بروحها"، وعلى طريقة الأهازيج الثورية تابعت: "قولو الله قولو قولو الله هاي شيرين مش حيالله".

وكشفت أم أحمد أن شيرين أبو عاقلة، خاضت معركة جنين من أول يوم، وان ثيابها اتسخت فأحضرت لها ثياباً غيرها وختمت "الله يرحمها شيرين".

يذكر ان مراسلة قناة الجزيرة، الإعلامية شيرين أبو عاقلة 51 عاماً قد قُتلت غدرا بعد إصابتها برصاصة حية في الرأس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما أصيب الصحافي علي السمودي برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقرّ.

وأكّدت الجزيرة، أنّ شيرين كانت ترتدي سترة الصحافة، ومع ذلك تمّ استهدافها أثناء قيامها بمهمّتها الصحافية، وهذا ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت للحظة الإغاثة.

بينما زعم الناطق باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن اطلاقاً عشوائياً للنار من قبل مسلحين في مخيم جنين أسفر عن مقتل أبوعاقلة، وتساءل حول رفض الفلسطينيين عرض اجراء تحقيق وتشريح مشترك للجثة.



