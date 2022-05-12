تعهد فلسطيني بشأن قضية استشهاد شيرين

انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تفجّر تصريحات خطيرة.. هذا ما يحدث بشرق المتوسط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بمناسبة اليوم الدولي لكادر التمريض الذي يحتفل به العالم في 12 من شهر أيار سنويا، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن جائحة كوفيد-19 أثبتت أهمية ضمان وجود عدد كافٍ من القوى العاملة الصحية لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود.

وبحسب بيان نشرته المنظمة، اليوم الخميس، يوجد في الإقليم 17 بالمئة من النقص العالمي في كادر التمريض البالغ 5.9 ملايين ممرض وممرضة، بالرغم ان كوادر التمريض والقبالة تمثل أكثر من نصف القوى العاملة الصحية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وفقًا لتقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020: "الاستثمار في التعليم والوظائف والمهارات القيادية".

ودعا المكتب الإقليمي للمنظمة الى التصدى للتحديات التي تواجهنا، من خلال مواجهة النقص في القوى العاملة الصحية، خاصة في كادر التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، حيث يسجل الإقليم ثاني أدنى معدلات كثافة كادر التمريض من بين جميع أقاليم المنظمة.

هذا وتبلغ كثافة كادر التمريض به 15.6 ممرض وممرضة لكل 10 آلاف نسمة، وتراوحت بين أقل من 1 إلى 81 لكل 10 آلاف نسمة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، انه حان الوقت للاستثمار في القوى العاملة التمريضية، خاصة مع تقدمنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وغيرها، في ظل هذا الوضع الصحي العالمي المتغير.

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وأضاف المنظري انه يجب احترام حقوق الممرضين والممرضات ورفاههم من أجل ضمان تحقيق الصحة العالمية، مؤكدا ان كوادر التمريض في الاقليم تواجه تحديات كثيرة، كالعمل في ظروف بالغة الصعوبة وفي ظل مخاوف أمنية، بسبب معاناة بعض البلاد أزمات ممتدة، بالاضافة الى ضرورة التحلي بالإبداع في التفكير، مع اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات.