انت الان تتابع خبر الاحتلال يحقق مع موظفة بالقدس استنكرت إعدام أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يحقق الاحتلال الخميس مع موظفة في سكرتارية محكمة الصلح في مدينة القدس، بسبب بثها منشور ضد جيش الاحتلال، بعد حادثة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في مدينة جنين، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الموظفة كتبت في المنشور الذي بثته باللغة العربية: "احتلال جبان، شيرين كشفت الحقيقة للعالم".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح أمس الأربعاء، مما أدى الى استشهادها.

وشُيع جثمان الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الخميس من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور رسمي وشعبي.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

ووضع عباس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وحضر مراسم التشييع، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من الوزراء، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، ورجال دين، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وزملاء الشهيدة، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل والمؤسسات الرسمية والأهلية، وجماهير غفيرة من أبناء شعبنا.

وكان موكب التشييع الرسمي لجثمان الشهيدة أبو عاقلة، انطلق من المستشفى الإستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية.

وقال عباس، الأربعاء، إنه بـ "استشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته".