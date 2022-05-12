انت الان تتابع خبر هبوط حاد لأسعار الحديد والأسمنت لهذا السبب المفاجئ وهذا هو الذي وصلوا إليه في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - العديد من المواطنين يترقبون بشكل يومي سعر الحديد والاسمنت خصوصا عقب الارتفاع والانخفاض في الفترة الأخيرة للدولار وعدم وجود استقرار في سعر طن الحديد في مصر 2022

وفي هذه السطور سوف نذكر لكم كل التغيرات التي تحدث في أسعار الحديد في مصر وأيضا نوفر لكم سعر الأسمنت في جميع المصانع.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-5-2022

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 12-5-2022 بالأسواق داخل مصنع حديد المصريين انخفاضا حادا يحث سجل نحو 19270 جنية للطن من ارض المصنع.

حيث أن السوق المصري يشهد في الفترة الحالية نقصا في المعروض وزيادة في الأسعار، نتيجة إقرار رسم إغراق قيمته 25%، تضاف لسعر طن الحديد المستورد، وكذلك عدم قدرة المصانع المحلية على توفير الاحتياجات، وتضاف نحو 10% لسعر واردات البليت بحد أدني 46 دولارا

يتوفر سعر طن الحديد في مصر اليوم الخميس 12-5-2022 في مصنع حديد عز والداخلية نحو 19400 جنية سعر التسليم من ارض المصنع.

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الخميس 12 مايو 2022 في مصنع حديد العشري سجل نحو 19100 جنية للطن.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الخميس 12-5-2022 نحو 19000 الف جنية سعر التسليم من ارض المصنع.

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-05-2022في مصر داخل مصنع حديد سرحان استقر علي 19000 جنية من ارض المصنع

سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 12-5-2022 في السوق:

حقق سعر طن الاسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022 في شركة وادي النيل نحو 1255 جنية من ارض المصنع.

يمكنك شراء طن اسمنت المعلم اليوم الخميس 12-5-2022 بسعر 1250 جنية سعر التسليم من ارض المصنع.

حقق سعر طن الاسمنت في مصنع اسمنت بني سويف 1220 جنية للطن من ارض المصنع.