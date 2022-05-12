عباس يحمل الاحتلال مسؤولية اغتيال أبو عاقلة

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الرياض - احمد صلاح - حمل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال عباس في كلمة خلال مراسم تشييع ابو عاقلة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الخميس، "رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين". واضاف، "نودع اليوم شيرين أبو عاقلة شهيدة فلسطين.. شهيدة القدس.. شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة، ورمز المرأة الفلسطينية والإعلامية المناضلة .

شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها، كانت صوتا صادقا ووطنيا، نقلت معاناة أمهات الشهداء والأسرى ومعاناة القدس والمخيمات والاعتصامات واقتحامات المدن والقرى".

وأكد ان جريمة قتل ابو عاقلة ليست الأولى حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين. نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.

وقال، "نعزي أنفسنا ونعزي أهلها وزملاء ابو عاقلة وزميلاتها الصحفيين والصحفيات، ونعزي قناة الجزيرة، ونثمن الدور الكبير للإعلام الفلسطيني والدولي وكل من أدان هذه الجريمة النكراء. وقررنا أن نمنح ابو عاقلة وسام نجمة القدس".