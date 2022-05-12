اتفرجوا .. آخر ما كتبته الشهيدة شيرين أبو عاقلة عن مصر: ما فيش بجمالك

آخر ما كتبته الشهيدة شيرين أبو عاقلة عن مصر

وسجلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة أثناء زيارتها لمصر العام الماضي إعجابها الشديد بها، وكتبت “ما فيش بجمالك يا مصر”، وكانت في زيادة إلى الأهرامات في منطقة الجيزة وتصورت أمام أبو الهول، وتعد من أبرز الزيارات الخاصة بها.

شيرين أبو عاقلة

إعلان استشهاد شيرين أبو عاقلة

وقامت وزارة الصحة الفلسطينية بالإعلان صباح اليوم الأربعاء عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة التي تبلغ من العمر 51 عاماً برصاص جيش الإحلال الإسرائيلي، وأصاب الصحفي علي السمودي برصاصة في ظهره ولكن وضعه مستقر حالياً، وذلك حدث أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

سمودي يكشف تفاصيل إصابته واستشهاد أبو عاقلة

وأعلن الزميل الصحفي المصاب سمودي مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في جنين، إنه كام يتواجد مع زميلته شيرين أبو عاقلة والكثير من الصحفيين الآخرين في محيط مدارس وكالة الغوث فرب مخيم جنين، وهو كان يرتدي خوذ وزي خاص بالصحفيين، وقوات الاحتلال استهدفت جميع الصحفيين بشكل مباشر، وهذا ما نتج عنه إصابته برصاصة في الظهر واستشهاد زميلته بعد إصابتها برصاصة في رأسها، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت منزل لتعتقل شاب، وهذا ما نتج عنه نشوب المواجهات مع عشرات المواطنين.