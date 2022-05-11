وزير الدفاع الأمريكي: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لأوكرانيا

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الرياض - احمد صلاح -رجح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن تكون الأسابيع القادمة حاسمة للنزاع العسكري في أوكرانيا.

وقال: "نواصل إمداد كييف بالأسلحة التي تحتاجها أكثر حاليا... ستكون الأسابيع القادمة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا".

وحذر من أن الأموال التي خصصها الكونغرس في مارس الماضي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة أوكرانيا في النزاع ستنفد في الأسبوع القادم، مرحبا بمصادقة مجلس النواب أمس على تخصيص 40 مليار دولار أخرى لهذا الغرض وأعرب عن أمله في أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا التشريع على وجه السرعة.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة في اتصالاتها مع الحكومة الأوكرانية تؤكد على ضرورة متابعة مصير الأسلحة المصدرة إلى كييف "لمنع وقوعها في الأيدي الخاطئة".

وشدد على أنه يثير هذه المسألة في اتصالاته مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، مضيفا: "نواصل التأكيد على هذه النقطة بالغة الأهمية".