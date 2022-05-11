انت الان تتابع خبر البنتاغون: بوتين لا يسعى لمواجهة عسكرية مع الناتو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لا يسعى لمواجهة مباشرة بين بلاده وحلف الناتو".

وأشار أوستن خلال جلسة استماع عقد اليوم الأربعاء في مجلس النواب إلى أن الهجوم الروسي على أي من أعضاء الناتو كان سيغير الوضع الجيوسياسي في العالم جذريا، وأن الحلف على الأرجح كان سيرد على ذلك بشكل جماعي، بناء على البند الخامس من معاهدة شمال الأطلسي لعام 1949.

وتابع: "لكن عندما ننظر إلى حسابات بوتين.. فأعتقد أنه لا يريد مواجهة حلف الناتو".

وشدد أوستن على أن تعداد قوات الناتو يصل إلى 1.9 مليون عسكري، بالإضافة إلى أحدث المعدات العسكرية.

وحذر من أن هجوم روسيا كان سيؤدي إلى "تحول التصعيد الحالي إلى تنافس من نوع آخر لا يرغب أحد فيه".