بشرى سارة للسعوديين

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الرياض - احمد صلاح - في مقطع فيديو نشر عبر حسابه في تويتر، أكد نيل كرومتون، السفير البريطاني لدى الرياض، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة من إجراءات تأشيرات الدخول، وإمكانية الحصول على إعفاء إلكتروني للدخول إلى الأراضي البريطانية.

وقال السفير البريطاني بالفيديو الذي نشره بعنوان "إعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة: "أود أن أخبركم عن تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين إلى بريطانيا"، وذلك من بداية شهر يونيو القادم، حيث يمكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب فيزا أونلاين، مشيرا ان النظام بسيط وسريع وغير مكلف.

وأشار السفير البريطاني، ان هذه الخطوة تسجل رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصا بين الشعبين، مضيفا: "أنا سعيد جدا بهذه الأخبار، أهلا وسهلا بكم في بريطانيا".

ورحبت السفارة السعودية لدى بريطانيا بهذا الخبر، وأشارت في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "ترحب السفارة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء الكتروني لدخول المملكة المتحدة".

وبهذا الاعلان ينضم مواطنو السعودية إلى مواطني الإمارات وعُمان والكويت، في الحصول على الإعفاء الإلكتروني، وفقا لما أشار إليه الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ووفقا لموقع الحكومة البريطانية، وضحت انه يجب تقديم طلب للحصول على إعفاء إلكتروني خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة أشهر إلى 48 ساعة قبل موعد السفر، ويشترط للتقديم امتلاك جواز السفر، وتفاصيل عنوان الإقامة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تفاصيل الرحلة، التي تتضمن تواريخ ومواعيد الوصول إلى البلاد المتحدة ومغادرتها.