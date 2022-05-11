انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يدين بشدة مقتل أبو عاقلة ويدعو لتحقيق شامل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى إجراء تحقيق “فوري وشامل” لتحديد المسؤول عن ذلك.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن “الإدارة الأمريكية تدين “بشدة” مقتل الصحفية”، وندعو إلى إجراء تحقيق “فوري وشامل” لتحديد المسؤول عن ذلك.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وفاة شيرين “إهانة لحرية الإعلام في كل مكان”.