انت الان تتابع خبر فضيحة من العيار الثقيل مسؤول حكومي رفيع المستوى وراء سرقة بنزيمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بالتعاون مع "الإنتربول" ألقت الشرطة الألبانية القبض على رئيس العصابة المسؤولة عن سرقة منزل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك، والتي حدثت في فبراير 2019.

وتبيّن أن رئيس العصابة هو مسؤول كبير في الحكومة الألبانية، واسمه ألفريد بروداني، وكان مديرًا لشركة المياه العامة في البلاد لمدة تفوق 9 سنوات، ويعتقد انه متورطًا في سرقة 40 منزلًا آخر في إسبانيا منذ عام 2013.

وأكدت تقارير صحافية عدة أن الأدلة ضد ألفريد بروداني "مقنعة ولا يوجد بها هامش للخطأ".

وتسبب اعتقال بروداني في واقعة السرقة، بردود أفعال واسعة وغاضبة في ألبانيا، إذ قال زعيم وعضو تحالف الأحمر والأسود، كريشنك سيباهيو: "لقد سرق منزل بنزيمة وعينوه مديرًا، إذا سرق منزل ميسي سيصبح وزيرًا.

وكان منزل بنزيمة في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس، قد تعرض للسرقة مرة أخرى في يناير 2022، واستغل اللصوص هذه المرة تواجد اللاعب في مباراة إلتشي، ووفقا لموقع 20 minutes، فإن اللصوص استغلوا انشغال بنزيما مع فريقه وغيابه عن المنزل، وقاموا بسرقة عدة أشياء، حيث دخلوا من خلال حديقة منزل اللاعب.

وعلى صعيد آخر، يطرح اسم كريم بنزيما في الوقت الحالي بقوة في ترشيحات جائزة "بالون دور" 2022 لأفضل لاعب في العالم، بعد الموسم الاستثنائي الذي يقدمه مع ريال مدريد، حيث ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل كريم بنزيما في الدوري الإسباني هذا الموسم 26 هدفا حتى الآن في 30 مباراة وصنع 11، ليتصدر السباق نحو لقب الهداف.