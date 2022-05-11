انت الان تتابع خبر وزير الخارجية السعودي: تهديد داعش ما زال قائماً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تقدر الدور الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم ما يزال قائما.

ولفت بن فرحان خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" المنعقد في مراكش إلى أن "التهديد الذي يمثله داعش يتطلب التنسيق والتعاون وإيجاد حل للمخيمات التي تتواجد فيها عوائل التنظيم، ومحاكمة من تورط فيهم في عمليات إرهابية".

وأشاد بالجهود التي يقوم بها العراق في إطار مكافحة الإرهاب والعمل مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش"، داعيا إلى "تكثيف الجهود والعمل في إطار مواجهة التنظيم في إفريقيا وكذلك "داعش خراسان"، لما يمثله من تهديدات للمنطقة.

وأكد استمرار دعم المملكة العربية السعودية لدول التحالف في إطار عملية مواجهة التنظيم والإرهاب في جميع المناطق التي يتواجد فيها.