البرلمان العربي يطالب بمحاسبة الاحتلال على اغتيال أبو عاقلة

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الرياض - احمد صلاح - دان البرلمان العربي، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأربعاء، أثناء أدائها واجبها.

وطالب البرلمان في بيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين من أجل إيصال رسالتهم، ولن توقف صوت الحق والحرية في نقل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب البرلمان العربي، عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة وللصحافة الفلسطينية.