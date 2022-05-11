انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يدين قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ندد الاتحاد الأوروبي باستشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات الحادث.

وقال في بيان "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية من "قناة الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.. تعازينا لعائلتها وأصدقائها وزملائها".

كما أشار في بيانه إلى إصابة الصحفي علي السمودي بجروح.

وأكد الاتحاد أنه من الضروري أن يوضّح تحقيق شامل ومستقل جميع ملابسات هذه الأحداث في أسرع وقت ممكن وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وشدد الاتحاد على أنه من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم.

ودعا إلى ضرورة ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتضامن مع الصحفيين وسيواصل دعم عملهم الأساسي، ولا سيما أثناء تغطية النزاعات.

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء بينما كانت تغطي اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.