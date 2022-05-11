انت الان تتابع خبر هجوم إرهابي بسيناء يودي بحياة 5 جنود مصريين والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أعلن الجيش المصري مقتل خمسة من جنوده نتيجة التصدي لـ"عدد من العناصر الارهابية" بمحيط أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل سبعة من هذه العناصر. وأفاد بيان الجيش المصري الذي نشره المتحدث باسمه غريب عبد الحافظ على صفحته على موقع فيسبوك أن "تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح الاربعاء من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية ... ونال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان أخران